Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Catania ha comunicato l’ingaggio di Michele Volpe dal Frosinone. Ecco il comunicato:





“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Volpe, nato a Benevento il 16 settembre 1997. Cresciuto nel settore giovanile giallazzurro e vissute con la squadra ciociara le prime esperienze in Serie B, l’attaccante campano ha indossato in Serie C le maglie del Rimini e della Viterbese, realizzando 17 reti in due stagioni”.