Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Monopoli ha reso noto l’ingaggio di Andrea De Paoli dalla Cavese. Ecco il comunicato:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con la Cavese 1919 per l’acquisizione, a titolo definitivo fino al 30 giugno 22 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea De Paoli.





L’attaccante classe ’99, cresciuto nel settore giovanile di Brescia, Genoa e Ternana, nella stagione 2018/19 si trasferisce alla Sambenedettese, nell’ultimo campionato colleziona 28 presenze e 4 reti con la maglia del Rieti in serie C.

Nella stagione in corso, 12 partite ed 1 gol tra le fila della Cavese”.