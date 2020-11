Agli indisponibili Piccolo, Santurro e Sarao si aggiungono Vicente, alle prese con un infortunio al ginocchio, e due calciatori costretti a lasciare il campo anzitempo nel corso degli ultimi allenamenti: Albertini, come riporta “Tuttocalciocatania.com”, ha riportato ieri una distorsione alla caviglia destra, Pellegrini ha accusato oggi un risentimento muscolare.

In totale quindi, sono sei gli indisponibili per mister Raffaele in vista del derby col Palermo.





Prima convocazione per Agapios Vrikkis.