Queste le dichiarazioni del tecnico del Catania Raffaele, al termine del derby col Palermo giocato al Renzo Barbera, terminato 1-1:

«Il pari ci sta, noi volevamo vincere e alla fine abbiamo avuto anche due occasioni per farlo.





Dobbiamo cercare di essere continui in tutto l’arco della gara. Nel primo tempo non abbiamo fatto quanto preparato, nella ripresa abbiamo provato a cambiare il match e siamo riusciti a segnare. Abbiamo recuperato, anche noi non siamo in un periodo eccezionale quindi cerchiamo di restare positivi per quello che stiamo costruendo.

E’ stato un derby vero, il Palermo che è sceso oggi in campo è da vertice nonostante la situazione di emergenza. Vero è che noi, comunque, potevamo sfruttare meglio le cinque sostituzioni».