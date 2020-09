Il Catania continua a lavorare senza sosta sul mercato, per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Raffaele.

Per puntellare la difesa, il club etneo, come riporta “Tuttocalciocatania.com”, ha messo nel mirino il difensore del Potenza classe 93′ Luigi Silvestri. il tecnico Giuseppe Raffaele lo apprezza, la società rossazzurra si è già attivata con l’entourage del giocatore, ottenendo il suo benestare al trasferimento in Sicilia. Adesso davanti ad una buona offerta, il Potenza di Caiata potrebbe cedere il giocatore.