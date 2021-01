Andrea Marcucci, centrocampista classe ’99 in uscita dalla Reggina, potrebbe cambiare maglia durante questa finestra di mercato.

Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il centrocampista piace in serie B alla Virtus Entella ma ha anche estimatori in in Serie C.





Sembra infatti che Padova e Catania hanno chiesto informazioni sul suo conto al club calabrese.