Il Palermo mercoledì si dovrà rilanciare nella partita più sentita della stagione, ovvero il derby contro il Catania. I rosa arrivano al match in un momento delicatissimo, infatti due giorni fa è stato esonerato Roberto Boscaglia, contro gli etnei sarà la prima di Filippi. Tanti i match tra le due compagini, di seguito tutti i precedenti:

BILANCIO PRECEDENTI:





Vittorie Catania: 16

Pareggi: 20

Vittorie Palermo: 6

Gol Catania: 53

Gol Palermo: 31

Differenza reti: +22

Coppa Italia 1935-36 SS Catania 1-0 Palermo

Serie B 1936-37 AFC Catania 0-1 Palermo

Serie B 1939-40 AFC Catania 1-1 Palermo

Serie C 1941-42 AFC Catania 4-1 Juventina Palermo

Serie B 1955-56 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1957-58 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1958-59 Catania 0-0 Palermo (giocata a Roma)

Serie A 1961-62 Catania 0-0 Palermo

Serie A 1962-63 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1966-67 Catania 1-0 Palermo

Serie B 1967-68 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia 1968-69 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1971-72 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1973-74 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1975-76 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1976-77 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia 1980-81 Catania 2-3 Palermo

Serie B 1980-81 Catania 3-3 Palermo

Serie B 1981-82 Catania 3-1 Palermo

Serie B 1982-83 Catania 2-0 Palermo

Serie B 1985-86 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1988-89 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia Serie C 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1992-93 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1992-93 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia Serie C 1998-99 Catania 2-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Serie C1 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 2000-01 Catania 2-1 Palermo

Serie C1 2000-01 Catania 1-1 Palermo

Serie B 2002-03 Catania 2-0 Palermo

Serie B 2003-04 Catania 0-2 Palermo

Serie A 2006-07 Catania 1-2 Palermo

Serie A 2007-08 Catania 3-1 Palermo

Serie A 2008-09 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2009-10 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2010-11 Catania 4-0 Palermo

Serie A 2011-12 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2012-13 Catania 1-1 Palermo