Il Palermo affronterà mercoledì alle 20:30 il Catania in un derby che si preannuncia infiammato. I rosanero, dopo l’esonero di Boscaglia, ripartiranno da Giacomo Filippi, il quale esordirà in panchina contro gli etnei. Il match sarà visibile attraverso l’ausilio della rete internet, come di consueto. Inoltre, il match sarà visibile anche su Sky Sport in Pay per View.

Diretta tv streaming Catania-Palermo





Catania-Palermo sarà dunque trasmessa in diretta streaming. Per vederla sarà però necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports (ex Sportube), la tv online dedicata al mondo dello sport e che anche quest’anno si è aggiudicata i diritti di trasmissione della terza serie. La telecronaca di Catania-Palermo e dei match seguenti dei rosanero sarà dunque disponibile nei seguenti modi e prezzi: abbonamento mensile 4,99 euro; abbonamento stagionale 49,99 euro.

La gara sarà visibile anche su You Tube (Clicca qui).