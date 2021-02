Il Catania sta ancora aspettando il closing con Tacopina, intanto la società uscente “Sigi” non sta facendo mancare il supporto al club etneo.

Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia”, Gaetano Nicolosi, socio della Sigi, ha messo mano al portafoglio per rispettare le scadenze immediate della società rossoazzurra. Infatti Nicolosi ha subito pagato 600 mila euro per le scadenze.