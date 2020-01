Momento delicatissimo per il Catania, alla disperata ricerca di fondi. Secondo quanto riporta “Itasportpress.it”, la corsa contro il tempo per la cessione dei calciatori con ingaggi importanti registra una frenata. Il club etneo ha trovato l’accordo con i club interessati all’acquisto, ma i giocatori, quelli delle tantissime sconfitte in campionato e delle figuracce di Vibo Valentia e Monopoli, tanto per citarne due, puntano i piedi. Nelle ultime ore si registra una grana in casa Catania: Curiale e Barisic non hanno accettato l’offerta del Teramo e vorrebbero uno stipendio più consono. Una vera grana per il Catania – scrive l’agenzia di stampa – che spera di convincere i calciatori a lasciare Torre del Grifo.