Stando a quanto riferito da “La Sicilia”, Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, non ha firmato la messa in mora presentata dai giocatori. Il tecnico, in caso di conferma, potrebbe ricominciare da quei calciatori che hanno assicurato un buon rendimento e alcuni giovani. Tra i nomi fatti ci sono quelli di Mbende, Biondi, Noce, Manneh e Welbeck, mentre molti sicuramente andranno via. Tra i giocatori in scadenza da esaminare le situazioni relative a Biagianti, Marchese ed Esposito, mentre torneranno in rossazzurro anche tanti giovani che attualmente sono in prestito in altre squadre come Arena (Acireale), Pecorino (Milan), Distefano (Lazio), Berti (Troina), Escu (Brindisi).