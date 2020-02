Pietro Lo Monaco starebbe facendo il passaggio di consegne al nuovo amministrare delegato ma da oggi non sarebbe più operativo, scegliendo di abbandonare anche l’incarico di direttore generale e il suo ruolo in ambito federale. Questo è quanto riporta “ISP”, secondo cui sarebbe in corso una trattativa con la proprietà per la risoluzione consensuale del contratto ma Lo Monaco, che non percepisce stipendio da due mesi, ha già tolto tutto dalla sua scrivania di Torre del Grifo e lasciato le chiavi appese all’esterno della porta del suo ormai ex ufficio.