Catania: in stallo la trattativa con Tacopina. L'avvocato tornerà in città ad aprile

La trattativa tra Sigi e Joe Tacopina si trova ora in fase di stallo. Stando a quanto riferito da “Newscatania.com”, l’intenzione di entrambe le parti è quella di raggiungere un accordo e di firmare la “chiusura”. Ma resta ancora molto lavoro da fare.

In questo momento l’avvocato statunitense è a New York per lavoro, ma vuole tornare a Catania il prima possibile.

Gli ultimi giorni di marzo sono un obiettivo credibile, ma molto dipenderà dalle situazioni con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. Se le risposte attese dal Sigi tarderanno, Tacopina potrebbe posticipare il suo rientro ad aprile.