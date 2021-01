Grandi polemiche a Catania per il comportamento del sindaco Pogliese allo stadio, il primo cittadino è stato ripreso mentre baciava ed abbracciava alcuni tifosi.

Questa la nota congiunta delle forze di opposizione:





«Al di là delle norme il dato è chiaro: in questo momento storico il sindaco non è in grado di dare il buon esempio. Una situazione vergognosa che tutti i cittadini devono conoscere. Ricordiamo a Salvo Pogliese che non è sindaco del Calcio Catania, ma della città di Catania. E il calcio non può essere posto sopra ogni cosa, senza limiti o restrizioni, ancor di più da chi ha ruoli istituzionali. Ringraziamo il presidente e la società per il lavoro svolto, amiamo anche noi la squadra della nostra città, ma tutti dobbiamo rispettare le regole».