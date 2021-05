E’ stato svelato nella sua completezza il progetto di Joe Tacopina riguardo l’acquisto del Catania, facendo emergere situazione importanti legate anche al Real Madrid di Florentino Perez.

Tacopina era così contento del progetto Catania che si mise in contatto proprio con il suo amico Florentino Perez, per prendere accordi su progetti congiunti: «Io e Florentino Perez siamo amici, è anche stato mio ospite a Venezia insieme a Butragueño. Vennero per il matrimonio di Morata. Sono andato anche a Madrid con i miei dirigenti perché vedessero come lavora un grande club. Lì Florentino mi disse: “Joe, tu hai una cosa che noi del Real non abbiamo… Hai Venezia», queste le sue parole a “ItaSportPress.it”





L’imprenditore americano aveva l’obbiettivo di far diventare il Catania molto popolare negli Stati Uniti e conquistare in giro per il mondo nuovi tifosi.