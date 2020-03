Il portiere del Catania, Jacopo Furlan ha rilasciato un intervista ai microfoni di “Bella Radio”. Di seguito le sue parole: «Questa fino ad ora è stata una stagione tormentata con tante difficoltà, ora però, almeno dal lato sportivo, stiamo vivendo un grande momento. Play off?Possiamo sperare in un bel finale di stagione, certo vincerli cancellerebbe tutte le difficoltà, io ci credo…Porte chiuse? Un peccato perché avevamo ritrovato il calore dei tifosi, bisogna essere forti, non so chi ne sarà favorito e chi meno. Futuro? Vorrei restare, speriamo si sistemino i problemi societari».