L’avvocato di Ronaldinho, Adolfo Marin, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “ABC” in merito alla vicenda degli arresti per il calciatore brasiliano ed il fratello per documenti falsi, soffermandosi anche sulla piena disponibilità a collaborare da parte della stella brasiliana. Di seguito le sue parole: «È scioccato e ancora non sa quel che è successo. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia che gli fossero stati dati in modo onorario».