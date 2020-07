Entro la giornata di domani Cristiano Lucarelli risolverà il contratto che lo lega al Catania. Lucarelli aveva ribadito la sua intenzione di restare al Catania solo in presenza di un progetto convincete, ma così non è stato e il suo futuro sarà altrove. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ora la Ternana lo aspetta per un biennale che possa consentire di cancellare le delusioni dell’ultima stagione.