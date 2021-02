Giorni decisivi in casa Catania per il closing con Tacopina, la data per concludere il tutto era stata fissata per il 25 febbraio, ma è concreta la possibilità di un rinvio.

Intanto Joe Tacopina è in città già da sabato e secondo quanto riporta “Newscatania.com”, domani arriverà anche Dante Scibilia, che si confronterà con la Sigi per vedere a che punto è la situazione.