Queste la parole del terzino catanese Calapai riportate da “Tuttocalciocatania.com”:

«Per 90′ abbiamo fatto la partita prendendo gol nell’unico tiro in porta, forse due. Siamo stati sfortunati a subire quella rete, ma anche bravi a pareggiarla. Potevamo fare il 2-1, ma nella seconda frazione non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Da metà primo tempo abbiamo avuto subito la reazione dopo l’1-0, continuando a spingere per l’intera durata dell’incontro ma quando giochi contro una squadra che si difende per 90′ è normale incontrare delle difficoltà. Questo è un campionato strano, si può riaprire nel giro di poche partite giocando ogni due giorni. Adesso arriva il derby, la gara di oggi pomeriggio è già archiviata e pensiamo subito a mercoledì perchè sappiamo quanto sia importante questa gara per noi, città e tifosi. Con tanti impegni ravvicinati devi recuperare fisicamente e mentalmente ma questo è il nostro lavoro e dobbiamo farci trovare pronti, soprattutto mercoledì che è una partita speciale. Dobbiamo arrivare bene al derby, una partita che si gioca a viso aperto, ed essere mentalmente lucidi e sereni, senza preoccupazioni. Il pensiero va ai tifosi che mercoledì avrebbero riempito lo stadio, dovremo fare bene anche per loro».