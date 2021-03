Il Tribunale di Catania ha emesso oggi la sentenza dopo aver esaminato nell’udienza dello scorso 15 febbraio l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019.

Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, il giudice ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Calcio Catania nei confronti dell’ex dirigente etneo e condannato il club a pagare 17 mila euro per spese di lite evidenziando che le “pretese risarcitorie avanzate da Calcio Catania s.p.a. nei confronti di Pietro Lo Monaco appaiono, per la quasi totalità, non assistite da fumus boni iuris”.





La querelle tra le parti non è ancora chiusa visto che l’ex amministratore delegato ha preannunciato che porterà in tribunale la Sigi e il Calcio Catania e che chiederà un maxi risarcimento per danni all’immagine e anche professionali.

Si chiude una settimana terribile per la Sigi Spa che dopo la sconfitta nel derby contro il Palermo di mercoledì scorso incassa anche quella in Tribunale.