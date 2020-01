«Le affermazioni del mister, alla luce della reale situazione del Catania, sono altamente lesive della dignità dell’uomo e del professionista Matteo Di Piazza . Il calciatore merita rispetto e non parole che denigrano ingiustamente la sua immagine ed il suo profilo di uomo. Il ragazzo ha dimostrato, contrariamente a quanto affermato da Lucarelli, il proprio coraggio esternando un giusto malcontento per la situazione venutasi a creare, diversamente da altri compagni che hanno manifestato ipocrisia dichiarando di abbracciare la causa solo perché non hanno ricevuto richieste da altri club». Queste le parole di Giovanni Tateo, agente dell’attaccante del Catania, Matteo Di Piazza, rilasciate ai microfoni di “Itasportpress” in merito alle dichiarazioni dell’allenatore etneo, Cristiano Lucarelli.