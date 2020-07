Intervenuto in conferenza stampa, Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, si è espresso così in merito alla trasferta contro il Chievo Verona: «Rispondo di quello che faccio e dei ragazzi, quello che è fuori dal campo non appartiene alle mie competenze. Per quanto mi riguarda mi son fatto due conti: sono qui da 16 partite e ho fatto 20 punti, una media abbondantemente sopra la quota salvezza, e nelle ultime otto partite siamo secondi in classifica. Questa squadra ha avuto una crescita notevole nonostante le difficoltà. Cercheremo di ottenere la salvezza con tutte le nostre forze. Abbiamo anche il capocannoniere del campionato, numeri che mi danno fiducia. Ogni partita sarà un’occasione per centrare il nostro obiettivo alla fine. Stranberg? Non è convocato e neanche Scognamillo. Questa settimana non ci sono state partite – chiosa – e ci sarà anche un recupero maggiore».