Come annunciato sul proprio profilo Facebook, il Casteltermini accoglie dalla D Ibra Bamba. Ecco quanto scritto:

“Altro gran colpo di mercato per il Casteltermini Calcio del Patron Sanvito. Il Direttore Sportivo Antonio Messinese ha ufficializzato il fortissimo attaccante Ibra Bamba. Di nazionalità ivoriana, Classe 2000, arriva dal Troina, squadra che milita in Serie D. Ha anche vestito la maglia del Paternó in Eccellenza. Molto veloce, tatticamente ineccepibile e tecnicamente perfetto va a rinforzare il reparto offensivo granata. Cercato da tanti club, ha scelto il progetto Casteltermini. “In seguito ad alcuni problemi personali sono dovuto restare vicino a casa mia. Ho scelto Casteltermini perché reputo questa una piazza calcisticamente in forte crescita e che merita tanto. Questa Dirigenza ha avuto nei miei confronti tanto rispetto e tanta fiducia, cosa per me importantissima. Sono contentissimo di vestire questa maglia. Abbiamo una squadra giovane ma sono sicuro che faremo bene. Lo scorso anno a Troina con una squadra formata da soli giovani siamo arrivati ai Playoff in Serie D. Faccio parte di una squadra formata da professionisti che hanno fame e voglia di giocare. Tanti club mi hanno cercato, anche fuori dalla Sicilia, ma ho scelto Casteltermini. Darò tutto me stesso per questa maglia”.