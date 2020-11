L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Renzo Castagnini, DS del Palermo:

«Monitoriamo con attenzione tutti i settori giovanili e su Rauti avevamo posato gli occhi da un po’. All’inizio prenderlo sembrava impossibile, il Torino lo ha aggregato alla prima squadra». L’unico neo è stata la formula di acquisto, il club rosanero voleva un’opzione di riacquisto.





«Tutti si aspettavano un bomber? Ma il calcio non ha età, se è uno è bravo lo è a 20 anni come a 30. Tutti i calciatori che abbiamo preso li ritenevamo adatti al nostro progetto. Rauti? Se non si smarrisce diventerà un giocatore vero».