L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo:

«Siamo partiti dal gruppo che ha fatto molto bene nel finale della passata stagione con il mister Filippi. Siamo convinti di avere allestito una squadra competitiva».

«Alla fine abbiamo virato su Brunori per motivi di ordine tecnico. La responsabilità è mia, non dell’allenatore. Con lui possiamo ritenerci al completo in avanti. Abbiamo 21 giocatori, ne manca uno. Poi verranno aggregati tre Primavera».