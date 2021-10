Intervistato da Tuttosport il ds del Palermo Renzo Castagnini ha parlato di Lorenzo Lucca.

Ecco un estratto:

«Quanti gol farà in B? Dai 15 ai 20. Dipenderà anche dalla fortuna. Dove giocherà? Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene in un progetto giovane come quello del Milan».