L’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato su Twitch il possibile addio di Romelu Lukaku all’Inter.

Le sue parole:

«Per sostituire Romelu Lukaku ci vuole un Alexandre Lacazette, un giocatore col suo stesso status. Duvan Zapata no. Lukaku ha fatto tantissimo per l’Inter, Zapata passerebbe dall’Atalanta a San Siro, dove giocare è un’altra cosa. Non ti puoi presentare con lui. Dusan Vlahovic è forte, ma prenderei un giocatore di status europeo: al Lione e all’Arsenal Lacazette ha fatto benissimo e deve rilanciarsi a un anno dalla scadenza del contratto. Zapata e Vlahovic sono due punti interrogativi».