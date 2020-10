Proseguono le indagini della procura di Perugia sull’esame farsa di Luis Suarez.

Oggi , secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, arrivano aggiornamenti sul test che ha fatto molto discutere.





Il club bianconero ha dovuto comunque spiegare ai propri azionisti cosa sia accaduto presso l’Università per Stranieri di Perugia. “La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo. La Juventus non ha organizzato alcun esame per il calciatore Luis Suarez, non è stata affidata alcuna organizzazione dell’esame all’avvocato Turco”.