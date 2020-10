Arrivano i ringraziamenti da Trapani per la solidarietà manifestata dai tifosi catanesi dopo l’esclusione della squadra granata dal campionato.

“Noi siamo il Trapani Calcio“, pagina Facebook di riferimento dei tifo trapanese, ha pubblicato il seguente post:





“Anche in questa occasione, come sempre, i nostri amici rossazzurri hanno dimostrato di essere “amici leali”! Grazie di cuore per la vostra solidarietà. Ci hanno piegato ma non ci spezzerà mai nessuno, torneremo a risplendere….voi nel frattempo fatevi valere…prima la B e poi la A, vi aspettano! Forza Trapani e Catania!”.