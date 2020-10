Paura in casa Juventus dopo la positività di Ronaldo al Covid. Il giocatore, secondo quanto riporta “Fanpage.it” attualmente asintomatico e ‘rinchiuso’ in un albergo a Lisbona, dovrà ora rispettare il protocollo e attendere i successivi tamponi per poter tornare ad allenarsi alla Continassa.

Il club di Andrea Agnelli teme ripercussioni legali dopo la decisione di CR7 di non ascoltare i consigli ricevuti dall’alto. Con i giocatori di Pirlo in isolamento fiduciario, dopo la positività di due persone a contatto con la squadra, il presidente bianconero aveva infatti chiesto a tutti i suoi giocatori di non rispondere alle convocazioni delle nazionali.