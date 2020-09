Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, lo scorso 11 settembre il direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il docente che poi avrebbe dovuto esaminare l’attaccante uruguaiano per fargli ottenere la cittadinanza italiana, ha svelato la possibilità di fare un accordo con la Juventus.

“Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera”.