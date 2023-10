Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la situazione di queste ore per ciò che concerne il calcio scommesse.

Di seguito le sue parole:

«E’ stata una notte difficile perché quando devi portare a casa dei risultati importanti è chiaro che ci sia attesa e ansia per affrontare la partita. C’è molta amarezza in base a quello che è successo. Tutta la squadra era vicina a loro per il corso degli eventi, continueremo a stargli vicino anche dopo che i riflettori si spegneranno. E’ giusto aiutare Zaniolo e Tonali a difendersi, e se sono stati commessi atti irregolari è giusto pagare. Gravina ha fatto chiarezza su tutto; siamo tutti d’accordo anche con Abodi».

«Non possiamo portare due ragazzi così scioccati a giocare una partita di calcio. Perdiamo due campioni. Zaniolo è un calciatore straordinario, ha sempre il colpo dal ko, Tonali ha forza e continuità. Spero di rivederli il prima possibile in allenamento. Ho una potenzialità di squadra infinita. Anche gli altri sono forti. Non cerco alibi. Noi siamo privilegiati, abbiamo la possibilità di far vedere a tutti i valori che abbiamo».