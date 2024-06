Caso scommesse, slitta udienza per quattro calciatori: supplemento di indagini per Coda

Secondo quanto riporta Ottopagine.it, slitta a giovedì 11 luglio l’udienza del Tribunale Federale Nazionale per discutere del caso scommesse per Christian Pastina e Gaetano Letizia (Benevento) ma anche Francesco Forte (al Cosenza, in prestito dall’Ascoli) ed Enrico Brignola di proprietà del Catanzaro.

Per Massimo Coda, invece, è stato disposto un supplemento di indagini. La sanzione minima per questo tipo di violazioni resta di tre anni di squalifica, in attesa dell’udienza definitiva.