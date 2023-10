Domani sera Fabrizio Corona sarà ospite della Rai nella trasmissione “Avanti Popolo“, in cui svelerà i nomi del caso scommesse. In queste ore è stato accusato per incassare una cifra importante ma il re dei paparazzi si giustifica così ai microfoni de “La Zanzara” su Radio 24:

«Giusto che mi paghino perchè farò informazione e faranno grande share, credo che l’incasso sia di circa 34 mila euro ma una parte di questi li devolverò nelle casse di una società che si occupa di ludopatia. Non faccio gossip ma parlare di un’inchiesta come era Tangentopoli, sono coinvolti tutti tra cui il 40% dei calciatori».