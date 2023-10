Fabrizio Corona intervenuto ad “Avanti Popolo” programma in onda su Rai Tre, condotta da Nunzia De Girolamo si è espresso sul caso scommesse con nuove rivelazioni. L’ex re dei Paparazzi ha anche parlato delle smentite arrivate ieri da un suo presunto informatore.

Caso scommesse, sul web la conversazione tra Corona e un presunto informatore: “Teatrino mediatico per ottenere confessioni” (VIDEO)

Ecco le sue parole:

«Mi chiama un informatore dicendomi di Zalewski con un audio in cui ho bippato dei nomi perché non ci voglio entrare in queste cose lì. Questo informatore ha contattato tutte le testate giornalistiche nessuno gli ha dato spazio, ha trovato un poverino con un podcast e ha smentito tutto».