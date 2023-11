L’attaccante della Spagna e del Pachuca, Jenni Hermoso, lunga intervista rilasciata all’edizione spagnola di GQ tornando sull’episodio del bacio di Rubiales dopo il Mondiale vinto. Ecco un estratto

«Dispiace dover raccontare più e più volte quanto accaduto perchè mi ha fatto molto male, per fortuna con la mia psicologa mi sento molto forte anche perchè successivamente ho ricevuto minacce. Non mi è mai venuto in mente di lasciare il calcio, per fortuna molte persone note si sono schierate dalla nostra parte. Mi sono lamentata e ho alzato la voce per provare a cambiare le cose, non l’ho fatto per soldi»