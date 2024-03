Caso Juan Jesus-Acerbi, Buffon: «Il percorso per battere il razzismo è lungo»

Ieri sera Gianluigi Buffon è stato ospite a “Stasera c’è Cattelan“. Tra gli argomenti trattati l’ex numero uno della Nazionale ha anche parlato del caso Acerbi-Juan Jesus e in generale del problema del razzismo nel calcio. Di seguito le sue parole riprese da TuttoCagliari.net:

«Lo stadio viene un po’ considerato un porto franco in cui ognuno può sfogare le proprie frustrazioni, il che è molto particolare. Il percorso per battere il razzismo è lungo ma è partito da parecchio tempo e qualche risultato positivo si è visto. Ogni tanto si ricade in qualche errore e polemica»