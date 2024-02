Caso Gomez, ieri l’udienza: il giudice si è riservato una settimana per decidere

Arrivato a Monza il 29 settembre 2023, Alejandro Gomez è stato squalificato per doping qualche giorno dopo a causa di una squalifica di due anni dopo che i controlli antidoping effettuati a novembre 2022. Il giocatore nega di aver assunto volontariamente sostanze dopanti in quanto afferma di aver ingerito uno sciroppo del figlio.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com ieri in Spagna si è tenuta l’udienza di questa vicenda ma il giudice si è riservato una settimana per decidere. Gli avvocati del giocatore però continuano a essere ottimisti circa il possibile rientro in campo.