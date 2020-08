Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti nel corso della presentazione de la “Banca della Terra”. Ecco quanto riportato da “Gds.it”: “Continueremo a lavorare per tutto il mese di agosto, ci alterneremo in giunta per evitare che ci possano essere pause che, in questo momento, i siciliani non si possono permettere”. Un modo forse per dare il buon esempio, dopo la richiesta tutti i dipendenti dell’amministrazione pubblica di evitare le ferie almeno fino a ferragosto.