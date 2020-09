Il club azzurro infatti non ha gradito il modo in cui, nella puntata di ieri sera, è stato esposto il caso della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis: è stato infatti reso emblematico dei comportamenti da non adottare quando si palesano i sintomi da Coronavirus.

Il patron azzurro è stato tirato in ballo per due volte dalla condutttrice Bianca Berlinguer, che ha sostenuto che De Laurentiis si sarebbe presentato all’Assemblea di Lega con la febbre alta, chiedendo agli ospiti (in particolare lo scrittore Mauro Corona e la ministra dell’Istruzione Azzolina) un commento in merito. In particolare sotto accusa due passaggi della trasmissione, riportati dal “Corriere dello Sport”.

Il primo, quello in cui la conduttrice Bianca Berlinguer ha interpellato Mauro Corona in merito alla giustificazione del patron azzurro, relativa a una indigestione di ostriche. Lo scrittore ha replicato che De Laurentiis “sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto. Non sapevo… non si sa mai, è un azzardo che, augurandogli ovviamente che guarisca come ho augurato a Berlusconi, per carità, però sapeva. Io sono un povero diavolo ma se sento la febbre non vado al bar, dico che ho la febbre e sto chiuso qui anche se la febbre può essere indotta da grandi bevute”. Altro passaggio, lo scambio tra la conduttrice e Lucia Azzolina: “De Laurentiis è andato con la febbre alta alla festa della Lega”, ha commentato la Berlinguer.