Casini: «Cerchiamo una soluzione per il vincolo sportivo. Tuteliamo i vivai»

Al termine del Consiglio Federale tenutosi oggi, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo i temi discussi durante l’incontro.

«E’ andata bene, abbiamo parlato di vari temi tra cui il vincolo sportivo. C’è grande preoccupazione da parte di tutte le leghe professionistiche ma anche della Lega Dilettanti e della federazione. Al di là della proroga di un anno, di cui ringraziamo Governo e Parlamento, bisogna trovare una soluzione per evitare che i ragazzi possano con facilità essere portati all’estero e per la tutela dei vivai».

Un altro punto cruciale affrontato durante il Consiglio Federale riguarda la modifica dello statuto. Casini ha comunicato che «sul tema che tutti aspettavate non ci sono state sorprese. Il presidente ha annunciato che l’assemblea del 4 novembre verrà trasformata da elettorale a straordinaria, in modo tale da mettersi a lavorare sulle modifiche di statuto».

Quando gli è stato chiesto se la loro presa di posizione fosse stata dura, Casini ha risposto: «Non è stata una dura presa di posizione. Sono temi che portiamo avanti da tempo. Su questo Governo e Parlamento hanno ascoltato, adesso servirà trovare le giuste soluzioni, in modo equo ed equilibrato».

Il presidente ha anche risposto alle parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha sottolineato come la Serie A debba contare di più perché è il cuore pulsante del calcio italiano: «E’ un principio che la Serie A afferma da tanti anni, ma ci sono tanti temi da affrontare. C’è uno statuto speciale e un equilibrio dei pesi. Da domani inizieremo a lavorare su questo. Soddisfatti? Fino al 4 settembre no, ma fiduciosi».

Queste dichiarazioni evidenziano la determinazione della Lega Serie A a risolvere le problematiche in sospeso e a trovare soluzioni che possano garantire un futuro stabile e prospero per il calcio italiano. La trasformazione dell’assemblea del 4 novembre in una sessione straordinaria rappresenta un passo concreto verso il cambiamento e l’adeguamento delle norme statutarie per rispondere alle nuove esigenze del settore.