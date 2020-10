Konate è un nuovo difensore della Casertana.

Ecco la nota del club: “La Casertana FC comunica di aver posto sotto contratto il calciatore Dramane Konate. Difensore della Costa D’Avorio classe 1994, la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze con la maglia del Gubbio. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli, il suo debutto in Lega Pro risale al 30 agosto 2014 con la maglia del Tuttocuoio (31 presenza, 4 gol). Nel 2015/16 il passaggio all’Ancona, prima del salto in cadetteria con la Pro Vercelli con cui colleziona 30 presenze ed un gol. Nella stagione 2018/19 per lui 24 gettoni conditi da 2 gol con la maglia del Fano in C”.