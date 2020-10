Attraverso una nota, la Casertana ha annunciato l’arrivo di Francesco Fedato:

“La Casertana FC comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in serie B. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, viene lanciato definitivamente dal Bari nel 2012/13. Con i pugliesi mette insieme 26 presenze e 6 reti in cadetteria. La stagione successiva continua la sua scalata: dopo la prima parte di campionato disputata con i biancorossi, viene portato in serie A dal Catania. In massima serie indossa, poi, anche la maglia della Sampdoria. Successivamente torna in B con di Carpi e Foggia. Nel 2019 la conquista della cadetteria con il Trapani. La scorsa stagione per lui 22 presenze e 4 reti con il Gozzano in C”.