Il tecnico del Benevento, Inzaghi, ha parlato del tecnico della Juve Stabia, accostato insistentemente al Palermo in queste ultime ore, Fabio Caserta. Ecco le sue parole riportate da “La Gazzetta dello Sport”: «Tanti tecnici validi in B? Tanti. Sono contento per Nesta, che ha fatto bene ed è un amico, come Stroppa. Italiano ha fatto vedere un ottimo calcio. Tesser sta facendo cose straordinarie, mi piacciono Caserta e D’Angelo: cambiano moduli e sono lo stesso sempre concreti. E poi è tornato Aglietti: un brutto cliente per tutti».