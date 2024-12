Caserta presenta Palermo-Catanzaro: «Giocare al “Barbera” non è facile. Questo genere di sfide ci esalta»

Alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma domani 15 dicembre ore 15.00 al Renzo Barbera, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei giallorossi Fabio Caserta. L’allenatore ha parlato delle possibili soluzioni tattiche dei suoi:

«In questi giorni abbiamo lavorato tanto, e lo faremo anche nel corso della rifinitura cercando di capire insieme ai ragazzi quanti minuti hanno nelle gambe. Una valutazione più che legittima che il tecnico vuole ponderare con la massima attenzione, inserire qualcuno dal primo minuto e poi doverlo sostituire rappresenta un rischio troppo grande che non si può concedere a nessun avversario, figuriamoci al Palermo. Giocare al ‘Barbera’ non è facile per nessuno avversario, – sottolinea Caserta – ha un pubblico come quello catanzarese che spinge per novanta minuti, ma questo genere di sfide ci esalta. Difesa a quattro con Cassandro? Non è detto, abbiamo diverse soluzioni e Cassandro. L’intenzione sarebbe quella di giocare con quello che oggi risulta essere il modulo che ci sta dando più soddisfazioni (3-5-2 n.d.r.) in questa settimana abbiamo provato diverse soluzioni che mi hanno soddisfatto, di certo in campo ci andrà la formazione che mi garantisce sempre il meglio, sia come uomini che come modulo. Hanno una rosa di grande qualità, costruita per stare in alto, anzi per giocarsi la promozione diretta. Non scendo nei problemi del Palermo, noi ci siamo preparati per affrontarli su ogni evenienza tattica, ma come dico sempre, per prima cosa dobbiamo guardare sempre in casa nostra conoscendo potenzialità e forza della nostra squadra perché sappiamo di poter fare bene ovunque».