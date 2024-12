Palermo-Catanzaro, cambia l’arbitro

Cambio dell’ultimo minuto per la direzione di gara di Palermo-Catanzaro. La CAN ha ufficializzato che il match non sarà arbitrato da Federico Dionisi, come inizialmente previsto, ma da Alberto Ruben Arena, appartenente alla sezione di Torre del Greco.

Per Arena si tratta del primo incrocio con la prima squadra del Palermo. In passato, il fischietto campano aveva diretto due gare delle giovanili rosanero: una sconfitta per 4-3 della Primavera contro il Benevento e una vittoria per 2-0 dell’Under 17 contro la Salernitana.

Non ci sono variazioni per quanto riguarda assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR, che restano confermati. L’unica modifica riguarda dunque l’arbitro principale, con Arena pronto a dirigere questa sfida al “Renzo Barbera”.