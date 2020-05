Intervenuto ai microfoni de “La Stampa”, Alex Casella, ds del Gozzano, ha parlato della ripartenza dei campionati e dell’eventualità di giocare solo i playout: «Gli attuali protocolli sono quasi impossibili da rispettare e non ci aspettavamo una decisione simili dal Consiglio Federale. Giocare solo i playout? Non è diminuendo le gare che si risolve il problema, al massimo lo riduce e per questo noi ci sentiremmo comunque danneggiati».