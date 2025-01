Carrarese-Spezia, Pio Esposito: «Il mio sogno è tornare in Serie A con questo club»

Dopo la vittoria contro la Carrarese, Pio Esposito ha parlato in sala stampa, esprimendo soddisfazione per il suo percorso e la crescita personale. Ha sottolineato l’importanza di completare il trittico di gol nei derby, mancandone solo uno contro la Sampdoria. Ha commentato la sua evoluzione, dicendo di non considerarsi più un “ragazzino” nonostante la giovane età, e di essere orgoglioso di aver deciso di restare a Spezia. Riguardo alla sua prestazione, ha parlato della buona intesa con Kouda, definendolo un partner perfetto. Esposito ha anche parlato del suo sogno di tornare in Serie A con lo Spezia e ha citato Cristiano Ronaldo come idolo per il suo percorso. Infine, ha menzionato che la sciarpa che indossava gliel’hanno regalata i tifosi.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Ci siamo detti più volte la cosa dei gol nei derby, manca solo la Sampdoria. Aspettiamo quella per completare. Doppia cifra? Dopo l’anno scorso mi sarei abbattuto, adesso ho superato bene l’episodio di settimana scorsa con la Juve Stabia. Con Kouda mi trovo benissimo, è uno di quei ragazzi che nel gruppo vanno sempre avuti. Per me è un partner perfetto. Non è stata una vittoria così facile, la Carrarese qui non aveva mai perso. Siamo contenti delle ultime partite, anche se avevamo rallentato un pochino. La mia crescita? Considerarsi ragazzino dopo 40 partite sarebbe un errore, sono giovane ma non un ragazzino. Orgoglioso del mio percorso, soprattutto del fatto di aver deciso in estate di rimanere a Spezia. Il mio sogno è tornare in Serie A con lo Spezia. Il mio idolo, per come ha affrontato il suo percorso, è Cristiano Ronaldo. Sciarpa? Me l’hanno data i tifosi».