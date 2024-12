Carrarese-Palermo: info biglietti settore ospiti

Carrarese Calcio 1908 rende note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per la gara Carrarese- Palermo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025, in programma sabato 7 dicembre 2024 presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara, alle ore 15:00.

I TIFOSI OSPITI potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI con le seguenti modalità:

On–line sul sito internet Ticketone oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone.

(CLICCA QUI per andare sulla pagina del rivenditore autorizzato)

PREZZI DEI BIGLIETTI:

INTERO € 15,00 più diritto di prevendita;

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 16:00 di lunedì 2 dicembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 6 dicembre. Procedendo con le operazioni di acquisto, l’acquirente accetta e dichiara di possedere i suddetti requisiti che saranno verificati al momento dell’accesso allo Stadio.

La prevendita per i SOSTENITORI LOCALI sarà attiva dalle ore 16:00 di lunedì 2 dicembre. I sostenitori locali potranno acquistare i biglietti di SETTORE GRADINATA, SETTORE TRIBUNA ONORE, SETTORE TRIBUNA CENTRALE e SETTORE TRIBUNA LATERALE esclusivamente nei seguenti punti vendita abilitati del circuito Ticketone:

GoldBet Carrara – Planetwin365 Via Genova 19

Tabaccheria Grillo di Via Provinciale Avenza – Sarzana

PREZZI DEI BIGLIETTI:

GRADINATA INTERO € 15,00 più diritto di prevendita;

GRADINATA RIDOTTO € 10,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA LATERALE INTERO € 25,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO € 20,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA CENTRALE INTERO € 40,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO € 30,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA ONORE INTERO € 60,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA ONORE RIDOTTO € 50,00 più diritto di prevendita;

Info generali:

Riduzione valida per donne, over 75 anni ed under 12 anni.

Ingresso gratuito per gli infanti senza diritto di posto nel Settore Tribuna dello stadio.

La vendita dei biglietti dei settori ordinari (GRADINATA, TRIBUNA ONORE, TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE e RETTILINEO) è consentita esclusivamente ai residenti nelle Provincie di Massa e Carrara e La Spezia unicamente attraversi i punti vendita cittadini abilitati.